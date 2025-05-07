Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Зенита» Паскуаль высказался о втором матче 1/2 финала ЕЛ с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Паскуаль высказался о втором матче 1/2 финала ЕЛ с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о предстоящем втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Он состоится сегодня, 7 мая. Начало встречи запланировано на 20:00 мск. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге. Первый матч завершился уверенной победой «Зенита» со счётом 106:79.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
07 мая 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это наша вторая игра, и я уверен, что она будет очень сложной. Скорее всего, матч будет отличаться от предыдущего, и нам нужно сохранить тот же уровень интенсивности, концентрации, а затем понять, в каком направлении пойдёт игра. Конечно, мы снова просим всех болельщиков прийти и быть вместе с нами, потому что мы нуждаемся в их поддержке. Для нас крайне важно сохранять преимущество своей площадки до конца сезона», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Материалы по теме
А может, сразу перейдём к финалу? Старт второго раунда плей-офф Единой лиги разочаровал
А может, сразу перейдём к финалу? Старт второго раунда плей-офф Единой лиги разочаровал

Достижения сборных России по баскетболу:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android