Главный тренер «Зенита» Паскуаль высказался о втором матче 1/2 финала ЕЛ с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о предстоящем втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Он состоится сегодня, 7 мая. Начало встречи запланировано на 20:00 мск. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге. Первый матч завершился уверенной победой «Зенита» со счётом 106:79.

«Это наша вторая игра, и я уверен, что она будет очень сложной. Скорее всего, матч будет отличаться от предыдущего, и нам нужно сохранить тот же уровень интенсивности, концентрации, а затем понять, в каком направлении пойдёт игра. Конечно, мы снова просим всех болельщиков прийти и быть вместе с нами, потому что мы нуждаемся в их поддержке. Для нас крайне важно сохранять преимущество своей площадки до конца сезона», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Достижения сборных России по баскетболу: