Андрей Ведищев назвал главную задачу «Локо» во втором матче 1/2 финала ЕЛ с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий по поводу предстоящего матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:00 мск. В первом матче победу одержал «Зенит» (106:79).

Как признался Ведищев, самым важным для его команды во второй встрече с «Зенитом» будет максимально отработать в защите.

«В первой игре мы не смогли остановить лидеров соперника, прежде всего Дуэйна Бэйкона и Трента Фрейзера. Во втором матче самым важным для нас будет максимально отработать в защите, играть собранно, умно и командно. Если мы наладим игру в обороне, то станем увереннее чувствовать себя в нападении. Верю в то, что мы сможем показать правильную реакцию и дать ответ на результат первого матча», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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