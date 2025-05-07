Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Ведищев назвал главную задачу «Локо» во втором матче 1/2 финала ЕЛ с «Зенитом»

Андрей Ведищев назвал главную задачу «Локо» во втором матче 1/2 финала ЕЛ с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий по поводу предстоящего матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:00 мск. В первом матче победу одержал «Зенит» (106:79).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
07 мая 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как признался Ведищев, самым важным для его команды во второй встрече с «Зенитом» будет максимально отработать в защите.

«В первой игре мы не смогли остановить лидеров соперника, прежде всего Дуэйна Бэйкона и Трента Фрейзера. Во втором матче самым важным для нас будет максимально отработать в защите, играть собранно, умно и командно. Если мы наладим игру в обороне, то станем увереннее чувствовать себя в нападении. Верю в то, что мы сможем показать правильную реакцию и дать ответ на результат первого матча», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Материалы по теме
А может, сразу перейдём к финалу? Старт второго раунда плей-офф Единой лиги разочаровал
А может, сразу перейдём к финалу? Старт второго раунда плей-офф Единой лиги разочаровал

Ислам Махачев играет в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android