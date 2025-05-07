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Александр Петенев перейдёт из «Автодора» в «Уралмаш»

Александр Петенев перейдёт из «Автодора» в «Уралмаш»
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24-летний российский защитник саратовского «Автодора» Александр Петенев в межсезонье перейдёт в состав екатеринбургского «Уралмаша». Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Стоит отметить, что Петенев выступал за «Автодор» на протяжении последних восьми сезонов, пройдя путь от юношеской команды до основного состава. Первый матч в Единой лиге Александр провёл в сезоне-2017/2018. Лишь однажды Петенев покидал состав саратовцев, когда был отдан в аренду приморскому «Динамо».

Напомним, саратовский «Автодор» вылетел на стадии четвертьфинала плей-офф Единой лиги, уступив прописку в полуфинал казанскому УНИКСу.

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