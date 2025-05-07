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Ведищев поздравил волейболисток калининградского «Локомотива» с «золотым» дублем

Ведищев поздравил волейболисток калининградского «Локомотива» с «золотым» дублем
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Президент и главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев поздравил волейбольный калининградский «Локомотив» с «золотым» дублем в нынешнем сезоне.

«Поздравляю игроков, тренерский штаб ВК «Локомотив» Калининградская область и генерального директора клуба Александра Петровича Косырькова с «золотым» дублем в сезоне-2024/2025.

Этот результат войдёт не только в историю отечественного волейбола, но и останется в памяти многих любителей спорта.

Ваши победы в чемпионате страны и Кубке России принесли невероятные эмоции болельщикам «Локомотива», а всем остальным наглядно показали, чем именно так сильно железнодорожное спортивное сообщество. Сплочённостью, самоотверженностью и несгибаемой верой в успех!

Спасибо всей команде за мотивацию, которую мы все черпаем из таких триумфов. И ещё раз – с победой!» — написал Андрей Ведищев в своём телеграм-канале.

Напомним, калининградский «Локомотив» обыграл «Динамо-Ак Барс» в финале женского Кубка России.

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