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Кендрик Перкинс назвал «Индиану» явным фаворитом в противостоянии с «Кливлендом»

Кендрик Перкинс назвал «Индиану» явным фаворитом в противостоянии с «Кливлендом»
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс считает, что «Индиана», которая в ночь с 6 на 7 мая одержала уже вторую подряд победу над «Кливлендом» с минимальным счётом (120:119), легко пройдёт в следующий раунд плей-офф. Счёт личных встреч на данный момент – 2-0 в пользу «Индианы».

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
119 : 120
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 48, Страс - 23, Аллен - 22, Меррилл - 14, Окоро - 5, Уэйд - 3, Джером - 2, Портер - 2, Океке, Мобли, Грин, Гарлэнд, Хантер, Томпсон, Тайсон
Индиана Пэйсерс: Несмит - 23, Тёрнер - 23, Халибёртон - 19, Матурин - 19, Нембард - 13, Сиакам - 12, Топпин - 7, Макконнелл - 4, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард

«Я считаю, что «Индиана Пэйсерс» легко пройдёт в следующий раунд плей-офф. Не удивлюсь, если они обойдут «Кливленд» за пять матчей. Возможно, счёт будет и 4:0 в их пользу, но всё же думаю, что одну игру «Кливленд» должен взять», — приводит слова Перкинса First Take на своей странице в социальной сети.

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