Кендрик Перкинс назвал «Индиану» явным фаворитом в противостоянии с «Кливлендом»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс считает, что «Индиана», которая в ночь с 6 на 7 мая одержала уже вторую подряд победу над «Кливлендом» с минимальным счётом (120:119), легко пройдёт в следующий раунд плей-офф. Счёт личных встреч на данный момент – 2-0 в пользу «Индианы».

«Я считаю, что «Индиана Пэйсерс» легко пройдёт в следующий раунд плей-офф. Не удивлюсь, если они обойдут «Кливленд» за пять матчей. Возможно, счёт будет и 4:0 в их пользу, но всё же думаю, что одну игру «Кливленд» должен взять», — приводит слова Перкинса First Take на своей странице в социальной сети.