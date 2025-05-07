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Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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Алекс Пойтресс ожидает тяжёлую вторую игру «Зенита» с «Локомотивом-Кубань» в плей-офф

Алекс Пойтресс ожидает тяжёлую вторую игру «Зенита» с «Локомотивом-Кубань» в плей-офф
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Центровой баскетбольного клуба «Зенит» Алекс Пойтресс дал комментарий по поводу своих ожиданий от второго матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
07 мая 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-я четверть
8 : 10
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Макколл, Дженкинс

«Игра будет тяжёлой, как и предыдущая. Это плей-офф, и неважно, как мы победили — счёт в серии всего лишь 1-0 в нашу пользу. Серия ещё не закончена, так что нам просто нужно сохранить ту же мотивацию и концентрацию, что были у нас вчера», — приводит слова Пойтресса пресс-служба «Зенита».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань» состоится сегодня, 7 мая, на площадке КСК «Арена». Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.

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