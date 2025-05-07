Алекс Пойтресс ожидает тяжёлую вторую игру «Зенита» с «Локомотивом-Кубань» в плей-офф

Центровой баскетбольного клуба «Зенит» Алекс Пойтресс дал комментарий по поводу своих ожиданий от второго матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

«Игра будет тяжёлой, как и предыдущая. Это плей-офф, и неважно, как мы победили — счёт в серии всего лишь 1-0 в нашу пользу. Серия ещё не закончена, так что нам просто нужно сохранить ту же мотивацию и концентрацию, что были у нас вчера», — приводит слова Пойтресса пресс-служба «Зенита».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань» состоится сегодня, 7 мая, на площадке КСК «Арена». Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.