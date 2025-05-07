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Чемпион НБА: Пиппен был лучше, чем Майкл Джордан с природной точки зрения

Чемпион НБА: Пиппен был лучше, чем Майкл Джордан с природной точки зрения
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в качестве игрока («Чикаго Буллз» — дважды) и ассистента («Лос-Анджелес Лейкерс» — дважды) Крэйг Ходжес высказался о сравнении Скотти Пиппена и Майкла Джордана.

«С природной точки зрения Пиппен был лучше, чем Майкл Джордан. Его рост был 203 см, у него были огромные и левая, и правая руки. И он отлично завершал атаки обеими руками. Пожалуй, основная разница заключалась в уровне уверенности в себе.

Если ты знаешь, что у тебя за спиной находится много людей и все эти люди поддерживают тебя, ты выйдешь и будешь играть по-другому, не пытаясь доказать им, что ты на что-то способен», — сказал Ходжес в эфире подкаста All The Smoke.

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