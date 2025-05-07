Стефен Карри пропустит второй матч серии плей-офф НБА с «Миннесотой»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри пропустит второй матч второго раунда плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» из-за растяжения подколенного сухожилия. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети инсайдер Шэмс Чарания.

Примечательно, что ранее Карри ни разу не пропускал встречи в НБА из-за подобной травмы, что несколько усложняет оценку сроков возвращения баскетболиста на паркет.

Напомним, в начале второй четверти Карри из-за травмы пришлось досрочно покинуть площадку. Сама игра закончилась со счётом 99:88 в пользу «Голден Стэйт». Серия будет продолжаться до четырёх побед.

В нынешнем плей-офф НБА Карри к настоящему моменту принял участие в восьми играх, где в среднем набирал 22,6 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 5,1 передачи.