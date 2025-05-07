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В «Голден Стэйт» готовятся к тому, что Карри пропустит больше одного матча

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» готовится к тому, что разыгрывающий коллектива Стефен Карри может пропустить более одной встречи. Об этом сообщает Clutch Points.

Ожидается, что точная информация о сроках возвращения Карри появится после результатов МРТ.

Напомним, ранее стало известно, что Карри пропустит второй матч второго раунда плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» из-за растяжения подколенного сухожилия.

В начале второй четверти Карри из-за травмы пришлось досрочно покинуть площадку. Сама игра закончилась со счётом 99:88 в пользу «Голден Стэйт». Серия будет продолжаться до четырёх побед.

В нынешнем плей-офф НБА Карри к настоящему моменту принял участие в восьми играх, где в среднем набирал 22,6 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 5,1 передачи.