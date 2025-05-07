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В «Голден Стэйт» готовятся к тому, что Карри пропустит больше одного матча

В «Голден Стэйт» готовятся к тому, что Карри пропустит больше одного матча
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» готовится к тому, что разыгрывающий коллектива Стефен Карри может пропустить более одной встречи. Об этом сообщает Clutch Points.

Ожидается, что точная информация о сроках возвращения Карри появится после результатов МРТ.

Напомним, ранее стало известно, что Карри пропустит второй матч второго раунда плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» из-за растяжения подколенного сухожилия.

В начале второй четверти Карри из-за травмы пришлось досрочно покинуть площадку. Сама игра закончилась со счётом 99:88 в пользу «Голден Стэйт». Серия будет продолжаться до четырёх побед.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
88 : 99
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 10, Макдэниелс - 6, Рид - 6, Гобер - 6, Дивинченцо - 4, Эдвардс - 1, Шеннон, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Конли, Кларк, Миллер, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Грин - 16, Карри - 13, Куминга - 7, Батлер - 6, Пэйтон II - 5, Спенсер - 4, Подзиемски - 3, Луни - 2, Хилд - 2, Муди, Ки, Сантос, Пост, Нокс, Джексон-Дэвис

В нынешнем плей-офф НБА Карри к настоящему моменту принял участие в восьми играх, где в среднем набирал 22,6 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 5,1 передачи.

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