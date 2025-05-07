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Уиндхорст считает, что Карри мог травмироваться в седьмом матче серии с «Хьюстоном»

Уиндхорст считает, что Карри мог травмироваться в седьмом матче серии с «Хьюстоном»
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Инсайдер и эксперт НБА Брайан Уиндхорст считает, что разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри мог получить травму в седьмом матче серии первого раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс».

«Я не медицинский эксперт, не претендую на это звание. И я не говорю, что это связано между собой, однако я констатирую факт — в седьмой встрече с «Хьюстоном» Стефен Карри пробежал 3,2 км. Это самое большое расстояние, которое он когда-либо пробегал за матч в НБА.

В возрасте 36 лет, или сколько ему лет, он пробежал больше, чем когда-либо, и 48 часов спустя у него диагностировали травму. Это просто два факта. Не знаю, связаны ли они. Но, думаю, это может быть важно», — приводит слова Уиндхорста ESPN.

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