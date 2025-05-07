«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» во втором матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги

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В Санкт-Петербурге завершился второй матч серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги — 2024/2025, в котором встречались местный «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Матч завершился победой хозяев паркета со счётом 85:80.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дуэйн Бэйкон, набравший 20 очков, добавив к ним шесть подборов и пять передач. По 14 очков на свой счёт записали Трент Фрейзер и Георгий Жбанов.

В составе «Локомотива-Кубань» 22 очка на свой счёт записал Патрик Миллер. Миллер остановился в шаге от дабл-дабла, совершив девять подборов и отдав четыре результативные передачи. 15 очков на счету Айзеи Уэйли, 13 очков набрал Антониус Кливленд.

Третий матч серии 1/2 финала между этими командами состоится 11 мая в Краснодаре.

Согласно регламенту, полуфинальные серии Единой лиги длятся до четырёх побед.