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«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» во втором матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги

«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» во втором матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги
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В Санкт-Петербурге завершился второй матч серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги — 2024/2025, в котором встречались местный «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Матч завершился победой хозяев паркета со счётом 85:80.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
07 мая 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
85 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Макколл, Дженкинс, Емченко

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дуэйн Бэйкон, набравший 20 очков, добавив к ним шесть подборов и пять передач. По 14 очков на свой счёт записали Трент Фрейзер и Георгий Жбанов.

В составе «Локомотива-Кубань» 22 очка на свой счёт записал Патрик Миллер. Миллер остановился в шаге от дабл-дабла, совершив девять подборов и отдав четыре результативные передачи. 15 очков на счету Айзеи Уэйли, 13 очков набрал Антониус Кливленд.

Третий матч серии 1/2 финала между этими командами состоится 11 мая в Краснодаре.

Согласно регламенту, полуфинальные серии Единой лиги длятся до четырёх побед.

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