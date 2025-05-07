Результаты матчей плей-офф Единой лиги 7 мая
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7 мая в Единой лиге ВТБ состоялся второй матч полуфинальной стадии плей-офф, где встречались Санкт-петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встречи.
Результаты полуфинального матча плей-офф Единой лиги 7 мая:
«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — 85:80.
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
07 мая 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
85 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Макколл, Дженкинс, Емченко
Победителем регулярного чемпионата стал «Зенит» (39 побед — пять поражений). ЦСКА занял второе место (37 побед — семь поражений), а тройку сильнейших замкнул УНИКС (36 побед и восемь поражений). В прошлом сезоне титул завоевал ЦСКА.
Третья встреча этих команд состоится 11 мая в Краснодаре. Начало матча – в 14:00 мск.
Комментарии
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