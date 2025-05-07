Результаты матчей плей-офф Единой лиги 7 мая

7 мая в Единой лиге ВТБ состоялся второй матч полуфинальной стадии плей-офф, где встречались Санкт-петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встречи.

Результаты полуфинального матча плей-офф Единой лиги 7 мая:

«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — 85:80.

Победителем регулярного чемпионата стал «Зенит» (39 побед — пять поражений). ЦСКА занял второе место (37 побед — семь поражений), а тройку сильнейших замкнул УНИКС (36 побед и восемь поражений). В прошлом сезоне титул завоевал ЦСКА.

Третья встреча этих команд состоится 11 мая в Краснодаре. Начало матча – в 14:00 мск.