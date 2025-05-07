«Зенит» установил рекорд Единой лиги по продолжительности серии побед, превзойдя ЦСКА

Баскетбольный клуб «Зенит» после второй игры в рамках полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 2024/2025 продлил свою серию побед до 25 матчей в рамках одного сезона, тем самым установив новый рекорд лиги.

До этого момента рекорд принадлежал ЦСКА – 24 выигранные встречи подряд. Эту серию московский клуб оформил в сезоне-2022/2023.

Самые длинные победные серии в истории турнира:

«Зенит» — 25 матчей (2024/2025);

ЦСКА — 24 матча (2022/2023);

«Зенит» — 20 матчей (2016/2017);

ЦСКА — 19 матчей (2015/2016).

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» со счётом 85:80. Счёт серии теперь 2-0 в пользу «Зенита». Стоит отметить, что краснодарцы вели в счёте до конца третьей четверти, но затем упустили инициативу.