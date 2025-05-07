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«Зенит» установил рекорд Единой лиги по продолжительности серии побед, превзойдя ЦСКА

«Зенит» установил рекорд Единой лиги по продолжительности серии побед, превзойдя ЦСКА
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Баскетбольный клуб «Зенит» после второй игры в рамках полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 2024/2025 продлил свою серию побед до 25 матчей в рамках одного сезона, тем самым установив новый рекорд лиги.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
07 мая 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
85 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Макколл, Дженкинс, Емченко

До этого момента рекорд принадлежал ЦСКА – 24 выигранные встречи подряд. Эту серию московский клуб оформил в сезоне-2022/2023.

Самые длинные победные серии в истории турнира:

«Зенит» — 25 матчей (2024/2025);
ЦСКА — 24 матча (2022/2023);
«Зенит» — 20 матчей (2016/2017);
ЦСКА — 19 матчей (2015/2016).

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» со счётом 85:80. Счёт серии теперь 2-0 в пользу «Зенита». Стоит отметить, что краснодарцы вели в счёте до конца третьей четверти, но затем упустили инициативу.

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