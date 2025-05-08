«Будем жаловаться в Лигу». Ведищев недоволен судейством в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал поражение своих подопечных во втором матче серии 1/2 финала Единой лиги с «Зенитом» (80:85). «Зенит» ведёт в серии со счётом 2-0.

«Мы играли хорошо, я горжусь своей командой. В четвёртой четверти нам не дали играть в баскетбол. Все контакты, которые были с нами, не фиксировали как нарушение правил. Мы будем жаловаться в лигу. Я поздравляю «Зенит» с победой. Они бились, но в контактной игре у нас было пять фолов, у них – 0», — приводит слова Андрея Ведищева официальный сайт Единой лиги.

Третий матч серии 1/2 финала между этими командами состоится 11 мая в Краснодаре.

По регламенту полуфинальные серии Единой лиги длятся до четырёх побед.