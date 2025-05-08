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«Будем жаловаться в Лигу». Ведищев недоволен судейством в матче с «Зенитом»

«Будем жаловаться в Лигу». Ведищев недоволен судейством в матче с «Зенитом»
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал поражение своих подопечных во втором матче серии 1/2 финала Единой лиги с «Зенитом» (80:85). «Зенит» ведёт в серии со счётом 2-0.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
07 мая 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
85 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Бэйкон - 20, Фрейзер - 14, Жбанов - 14, Карасёв - 9, Уайт - 8, Хантер - 8, Швед - 4, Пойтресс - 4, Воронцевич - 4, Щербенев, Захаров, Рыжов
Локомотив-Кубань: Миллер - 22, Уэйли - 15, Кливленд - 13, Елатонцев - 9, Емченко - 8, Макколл - 7, Темиров - 2, Мартюк - 2, Квитковских - 2, Ведищев, Узинский, Дженкинс

«Мы играли хорошо, я горжусь своей командой. В четвёртой четверти нам не дали играть в баскетбол. Все контакты, которые были с нами, не фиксировали как нарушение правил. Мы будем жаловаться в лигу. Я поздравляю «Зенит» с победой. Они бились, но в контактной игре у нас было пять фолов, у них – 0», — приводит слова Андрея Ведищева официальный сайт Единой лиги.

Третий матч серии 1/2 финала между этими командами состоится 11 мая в Краснодаре.

По регламенту полуфинальные серии Единой лиги длятся до четырёх побед.

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