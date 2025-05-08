Паскуаль высказался по поводу второй подряд победы «Зенита» над «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал вторую победу своих подопечных над краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках полуфинальной серии плей-офф Единой лиги.

«Прежде всего хочу сказать огромное спасибо болельщикам, нашим фанатам. Они очень сильно нам сегодня помогли. Это был один из тех матчей, когда было очень сложно вернуться в игру после такого начала. Когда мы начали заключительную четверть, игра шла очко в очко. Но когда они захватили преимущество в 10-11 очков, это был очень сложный для нас момент. Но мы нашли выход из этой ситуации. Мы стали действовать значительно лучше в обороне, наши атаки стали более осмысленными, более продуманными. Несколько отрывов, несколько удачных бросков – и мы довели этот матч до победы», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

Напомним, что 7 мая в Санкт-Петербурге местный «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» со счётом 85:80, доведя счёт серии до 2:0 в свою пользу.