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Паскуаль высказался по поводу второй подряд победы «Зенита» над «Локомотивом-Кубань»

Паскуаль высказался по поводу второй подряд победы «Зенита» над «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал вторую победу своих подопечных над краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках полуфинальной серии плей-офф Единой лиги.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
07 мая 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
85 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Бэйкон - 20, Фрейзер - 14, Жбанов - 14, Карасёв - 9, Уайт - 8, Хантер - 8, Швед - 4, Пойтресс - 4, Воронцевич - 4, Щербенев, Захаров, Рыжов
Локомотив-Кубань: Миллер - 22, Уэйли - 15, Кливленд - 13, Елатонцев - 9, Емченко - 8, Макколл - 7, Темиров - 2, Мартюк - 2, Квитковских - 2, Ведищев, Узинский, Дженкинс

«Прежде всего хочу сказать огромное спасибо болельщикам, нашим фанатам. Они очень сильно нам сегодня помогли. Это был один из тех матчей, когда было очень сложно вернуться в игру после такого начала. Когда мы начали заключительную четверть, игра шла очко в очко. Но когда они захватили преимущество в 10-11 очков, это был очень сложный для нас момент. Но мы нашли выход из этой ситуации. Мы стали действовать значительно лучше в обороне, наши атаки стали более осмысленными, более продуманными. Несколько отрывов, несколько удачных бросков – и мы довели этот матч до победы», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

Напомним, что 7 мая в Санкт-Петербурге местный «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» со счётом 85:80, доведя счёт серии до 2:0 в свою пользу.

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