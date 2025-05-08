Сергей Карасёв: «Локо» начал очень агрессивно, кость в кость. Это время плей-офф

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв прокомментировал победу своей команды во втором матче серии 1/2 финала Единой лиги с «Локомотивом-Кубань» (85:80). «Зенит» ведёт в серии со счётом 2-0.

«В первую очередь хочется сказать огромное спасибо болельщикам за эту атмосферу. За то, что было сегодня на арене. Это на 50% их заслуга, эта энергия, которую они нам давали на протяжении всего матча. Мы понимали, что вторая игра будет кардинально отличаться от первой. «Локо» начал очень агрессивно, кость в кость, судьи давали играть. Это время плей-офф.

Мы немножко сначала дали им почувствовать игру, но во второй четверти сделали прекрасный рывок 17:0, вернулись. Потом начались своеобразные качели, в которых, наверное, наше желание и наша агрессивная защита дала свои плоды, и уже в концовке выиграли», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги.

Третий матч серии 1/2 финала между этими командами состоится 11 мая в Краснодаре.

По регламенту полуфинальные серии Единой лиги длятся до четырёх побед.