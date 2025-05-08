Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сергей Карасёв: «Локо» начал очень агрессивно, кость в кость. Это время плей-офф

Сергей Карасёв: «Локо» начал очень агрессивно, кость в кость. Это время плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв прокомментировал победу своей команды во втором матче серии 1/2 финала Единой лиги с «Локомотивом-Кубань» (85:80). «Зенит» ведёт в серии со счётом 2-0.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
07 мая 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
85 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Бэйкон - 20, Фрейзер - 14, Жбанов - 14, Карасёв - 9, Уайт - 8, Хантер - 8, Швед - 4, Пойтресс - 4, Воронцевич - 4, Щербенев, Захаров, Рыжов
Локомотив-Кубань: Миллер - 22, Уэйли - 15, Кливленд - 13, Елатонцев - 9, Емченко - 8, Макколл - 7, Темиров - 2, Мартюк - 2, Квитковских - 2, Ведищев, Узинский, Дженкинс

«В первую очередь хочется сказать огромное спасибо болельщикам за эту атмосферу. За то, что было сегодня на арене. Это на 50% их заслуга, эта энергия, которую они нам давали на протяжении всего матча. Мы понимали, что вторая игра будет кардинально отличаться от первой. «Локо» начал очень агрессивно, кость в кость, судьи давали играть. Это время плей-офф.

Мы немножко сначала дали им почувствовать игру, но во второй четверти сделали прекрасный рывок 17:0, вернулись. Потом начались своеобразные качели, в которых, наверное, наше желание и наша агрессивная защита дала свои плоды, и уже в концовке выиграли», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги.

Третий матч серии 1/2 финала между этими командами состоится 11 мая в Краснодаре.

По регламенту полуфинальные серии Единой лиги длятся до четырёх побед.

Материалы по теме
«Локо» был очень близок, но этот «Зенит» вошёл в историю!
«Локо» был очень близок, но этот «Зенит» вошёл в историю!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android