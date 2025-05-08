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Емченко — о поражении от «Зенита»: попереживаем полчасика и будем готовы к битве

Емченко — о поражении от «Зенита»: попереживаем полчасика и будем готовы к битве
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Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко прокомментировал поражение своей команды во втором матче серии 1/2 финала Единой лиги с «Зенитом» (80:85). «Зенит» ведёт в серии со счётом 2-0.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
07 мая 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
85 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Бэйкон - 20, Фрейзер - 14, Жбанов - 14, Карасёв - 9, Уайт - 8, Хантер - 8, Швед - 4, Пойтресс - 4, Воронцевич - 4, Щербенев, Захаров, Рыжов
Локомотив-Кубань: Миллер - 22, Уэйли - 15, Кливленд - 13, Елатонцев - 9, Емченко - 8, Макколл - 7, Темиров - 2, Мартюк - 2, Квитковских - 2, Ведищев, Узинский, Дженкинс

«Когда проигрываешь прошлую игру с разницей в почти 30 очков, в любом случае мы должны были дать какой-то фидбэк, скажем так. Я рад, потому что очень много игр в сезоне мы начинаем как попало. В прошлой игре было так же, и все – «Зенит» поймал уверенность, кураж, и потом уже тяжело было остановить. Сегодня я рад, что мы начали агрессивно в защите, плотно. Да, повели, но потом пару атак в нападении мы не забили. «Зенит» вполне очень амбициозная команда в нападении, и они достали.

И я считаю, что мы все равно всю игру защищались против их лидеров довольно хорошо, то есть усложняли им броски. Да, так что, конечно, обидно, обидное поражение, столько сил потрачено. Но мы все профессионалы, серия до четырех побед. Ни в коем случае, говорю за всю команду, не опускаем голову, не опускаем руки. Да, сейчас попереживаем полчасика, потом сбросим и будем готовы к дальнейшей битве в Краснодаре», — приводит слова Емченко официальный сайт Единой лиги.

Третий матч серии 1/2 финала между этими командами состоится 11 мая в Краснодаре.

По регламенту полуфинальные серии Единой лиги длятся до четырёх побед.

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