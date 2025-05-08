«Нью-Йорк» вновь совершил яркий камбэк и выиграл второй матч в серии с «Бостоном»

Завершился второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал на своей площадке «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 91:90.
По ходу третьей четверти «Бостон» вёл с преимуществом в 20 очков. Отметим, в первом матче «Бостон» также упустил солидное преимущество в 20 очков.
Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейлен Браун, который записал в свой актив 20 очков.
Лучшую результативность у «Никс» показал Джош Харт, на счету которого 23 очка.
Таким образом, счёт в серии стал 2-0. Следующий матч серии между «Селтикс» и «Никс» состоится 10 мая в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», начало – 22:30 мск.
- 8 мая 2025
-
05:19
-
04:57
-
04:50
-
04:30
-
00:38
-
00:30
-
00:22
-
00:00
- 7 мая 2025
-
23:00
-
22:33
-
22:16
-
21:30
-
20:53
-
19:44
-
19:19
-
18:52
-
18:18
-
17:47
-
17:21
-
16:56
-
16:34
-
16:08
-
16:00
-
15:45
-
15:32
-
15:32
-
14:42
-
14:30
-
13:42
-
13:21
-
12:36
-
11:56
-
11:14
-
10:41
-
10:25