«Нью-Йорк» вновь совершил яркий камбэк и выиграл второй матч в серии с «Бостоном»

Завершился второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал на своей площадке «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 91:90.

По ходу третьей четверти «Бостон» вёл с преимуществом в 20 очков. Отметим, в первом матче «Бостон» также упустил солидное преимущество в 20 очков.

Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейлен Браун, который записал в свой актив 20 очков.

Лучшую результативность у «Никс» показал Джош Харт, на счету которого 23 очка.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0. Следующий матч серии между «Селтикс» и «Никс» состоится 10 мая в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», начало – 22:30 мск.