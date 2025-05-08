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Бостон — Никс, результат матча 8 мая 2025, счет 90:91, второй матч 1/4 финала плей-офф НБА 2024/2025

«Нью-Йорк» вновь совершил яркий камбэк и выиграл второй матч в серии с «Бостоном»
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Завершился второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал на своей площадке «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 91:90.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
90 : 91
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 20, Уайт - 20, Тейтум - 13, Холидэй - 10, Притчард - 9, Порзингис - 8, Корнет - 6, Хорфорд - 4, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Шейерман, Кета
Нью-Йорк Никс: Харт - 23, Таунс - 21, Брансон - 17, Бриджес - 14, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Ануноби - 5, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти

По ходу третьей четверти «Бостон» вёл с преимуществом в 20 очков. Отметим, в первом матче «Бостон» также упустил солидное преимущество в 20 очков.

Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейлен Браун, который записал в свой актив 20 очков.
Лучшую результативность у «Никс» показал Джош Харт, на счету которого 23 очка.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0. Следующий матч серии между «Селтикс» и «Никс» состоится 10 мая в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», начало – 22:30 мск.

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