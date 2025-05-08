Скип Бэйлесс — о матче плей-офф: ты это видел, Леброн?

Популярный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс отреагировал на результат второго матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), по итогам которого «Нью-Йорк Никс» одержал вторую победу подряд над «Бостон Селтикс» — 91:90.

«Боже, сколько же крутых моментов в этих плей-офф НБА! Начиная с Джейлена Брансона: два суперважных штрафных под конец матча — сравнял счёт и вырвал победу! Ты это видел, Леброн?» — написал Бэйлесс на своей страничке в социальной сети.

Отметим, что Бэйлесс известен тем, что регулярно критикует форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Основная претензия Скипа заключается в том, что Джеймс, по его мнению, не готов брать на себя ответственность в ключевые моменты игры.

Леброн сильно хромает после серии плей-офф с «Миннесотой»: