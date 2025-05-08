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Скип Бэйлесс — о матче плей-офф: ты это видел, Леброн?

Скип Бэйлесс — о матче плей-офф: ты это видел, Леброн?
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Популярный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс отреагировал на результат второго матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), по итогам которого «Нью-Йорк Никс» одержал вторую победу подряд над «Бостон Селтикс» — 91:90.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
90 : 91
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 20, Уайт - 20, Тейтум - 13, Холидэй - 10, Притчард - 9, Порзингис - 8, Корнет - 6, Хорфорд - 4, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Шейерман, Кета
Нью-Йорк Никс: Харт - 23, Таунс - 21, Брансон - 17, Бриджес - 14, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Ануноби - 5, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти

«Боже, сколько же крутых моментов в этих плей-офф НБА! Начиная с Джейлена Брансона: два суперважных штрафных под конец матча — сравнял счёт и вырвал победу! Ты это видел, Леброн?» — написал Бэйлесс на своей страничке в социальной сети.

Отметим, что Бэйлесс известен тем, что регулярно критикует форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Основная претензия Скипа заключается в том, что Джеймс, по его мнению, не готов брать на себя ответственность в ключевые моменты игры.

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