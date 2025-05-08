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Видео: провальная атака «Бостона», по итогам которой «Нью-Йорк» выиграл второй матч серии

Видео: провальная атака «Бостона», по итогам которой «Нью-Йорк» выиграл второй матч серии
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Сегодня, 8 мая, завершился второй матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Нью-Йорк Никс». Игра завершилась со счётом 91:90 в пользу гостевой команды.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
90 : 91
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 20, Уайт - 20, Тейтум - 13, Холидэй - 10, Притчард - 9, Порзингис - 8, Корнет - 6, Хорфорд - 4, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Шейерман, Кета
Нью-Йорк Никс: Харт - 23, Таунс - 21, Брансон - 17, Бриджес - 14, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Ануноби - 5, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти

Примечательно, что за 12 секунд до конца основного времени разыгрывающий и лидер «Нью-Йорка» Джейлен Брансон реализовал два штрафных, выведя свою команду вперёд — 91:90. «Бостон» не стал брать тайм-аут, и лёгкий форвард Джейсон Тейтум попытался взять игру на себя, однако допустил потерю в решающие мгновения. В итоге победу праздновал «Нью-Йорк».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком в составе победителей стал атакующий защитник Джош Харт, на счету которого 23 очка, шесть подборов и три результативные передачи. На счету Карла-Энтони Таунса 21 очко, у Брансона — 14 очков.

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