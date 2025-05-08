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«Это разрывает мне сердце». Порзингис — после второго матча с «Нью-Йорком» в плей-офф НБА

«Это разрывает мне сердце». Порзингис — после второго матча с «Нью-Йорком» в плей-офф НБА
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Тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис после второго матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (90:91, 0-2) отреагировал на тот факт, что он провёл на площадке ограниченные минуты из-за болезни.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
90 : 91
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 20, Уайт - 20, Тейтум - 13, Холидэй - 10, Притчард - 9, Порзингис - 8, Корнет - 6, Хорфорд - 4, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Шейерман, Кета
Нью-Йорк Никс: Харт - 23, Таунс - 21, Брансон - 17, Бриджес - 14, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Ануноби - 5, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти

«Я не в себе… Совсем не в себе. И это разрывает мне сердце», — заявил Порзингис во время послематчевого интервью.

Кристапс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 14 минут, набрав суммарно восемь очков (3 из 5 с игры, где 1 из 1 — трёхочковые; 1 из 1 — штрафные) и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» латвийского бигмена по итогам встречи составил «-9».

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