«Это разрывает мне сердце». Порзингис — после второго матча с «Нью-Йорком» в плей-офф НБА

Тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис после второго матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (90:91, 0-2) отреагировал на тот факт, что он провёл на площадке ограниченные минуты из-за болезни.

«Я не в себе… Совсем не в себе. И это разрывает мне сердце», — заявил Порзингис во время послематчевого интервью.

Кристапс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 14 минут, набрав суммарно восемь очков (3 из 5 с игры, где 1 из 1 — трёхочковые; 1 из 1 — штрафные) и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» латвийского бигмена по итогам встречи составил «-9».

Тренер «Бостона» Маззулла защищается против Порзингиса: