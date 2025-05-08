Пол Пирс: если «Селтикс» проиграют 2-й матч, я пройду пешком в своём халате. Ставлю всё!

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс перед вторым матчем серии плей-офф между «Бостоном» и «Нью-Йорк Никс» пошутил, сделав забавный прогноз.

«Если «Селтикс» проиграют второй матч на домашнем паркете, завтра я пройду пешком все 25 километров до этого места! В своём халате, босиком… Ставлю всё, что у меня есть, на эту игру!» — говорил ранее Пирс в эфире программы Speak.

В результате «Селтикс» во второй раз подряд уступили «Нью-Йорку» со счётом 90:91 (0-2 в серии). Примечательно, что в обоих матчах «кельты» в ходе игры вели с преимуществом в 20 очков.

Пол Пирс потренировался на базе «Бостона»: