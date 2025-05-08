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Пол Пирс: если «Селтикс» проиграют 2-й матч, я пройду пешком в своём халате. Ставлю всё!

Пол Пирс: если «Селтикс» проиграют 2-й матч, я пройду пешком в своём халате. Ставлю всё!
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс перед вторым матчем серии плей-офф между «Бостоном» и «Нью-Йорк Никс» пошутил, сделав забавный прогноз.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
90 : 91
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 20, Уайт - 20, Тейтум - 13, Холидэй - 10, Притчард - 9, Порзингис - 8, Корнет - 6, Хорфорд - 4, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Шейерман, Кета
Нью-Йорк Никс: Харт - 23, Таунс - 21, Брансон - 17, Бриджес - 14, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Ануноби - 5, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти

«Если «Селтикс» проиграют второй матч на домашнем паркете, завтра я пройду пешком все 25 километров до этого места! В своём халате, босиком… Ставлю всё, что у меня есть, на эту игру!» — говорил ранее Пирс в эфире программы Speak.

В результате «Селтикс» во второй раз подряд уступили «Нью-Йорку» со счётом 90:91 (0-2 в серии). Примечательно, что в обоих матчах «кельты» в ходе игры вели с преимуществом в 20 очков.

Подробнее о матче:
«Бостон» — антиреклама баскетбола. Чемпионы НБА дважды отдали победу, держа её в руках
«Бостон» — антиреклама баскетбола. Чемпионы НБА дважды отдали победу, держа её в руках

Пол Пирс потренировался на базе «Бостона»:

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