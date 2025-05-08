Игроки «Оклахомы» установили рекорд плей-офф НБА по набранным очка в половинах

В данный момент проходит второй матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 114:76 в пользу домашней команды.

В первой половине матча игроки «Оклахомы» набрали 87 очков. Это рекордный показатель за одну половину игры в истории плей-офф НБА, о чём режиссёры телетрансляции.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал «Кливленд Кавальерс», который в 2017 году набрал 86 очков в матче с «Голден Стэйт Уорриорз». Третье место в этом списке занимает «Лос-Анджелес Клипперс» с 85 очками в игре против того же «Голден Стэйт» в 2019-м.

Гилджес-Александер приехал на матч «Тандер» на Tesla Cybertruck: