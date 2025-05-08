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17:00 Мск
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Йокич досрочно завершил матч плей-офф из-за перебора фолов. Разница в счёте — 41 очко

Йокич досрочно завершил матч плей-офф из-за перебора фолов. Разница в счёте — 41 очко
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В данный момент проходит второй матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 126:80 в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
4-я четверть
133 : 90
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Джо, Дженг, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Строутер, Уэстбрук, Тайсон, Джордан, Уотсон, Шарич, Йокич, Ннаджи, Пикетт, Маррей, Чанчар, Гордон

За минуту до окончания третьей четверти при счёте 117:76 в пользу «Оклахомы» центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич получил шестое персональное замечание и был вынужден покинуть площадку досрочно при 41-очковой разнице в счёте.

Фото: Кадр из трансляции

До сегодняшнего игрового дня сербский баскетболист в плей-офф набирал в среднем 26,3 очка, 12,9 подбора и 9,6 результативной передачи в течение восьми игр, проводя на площадке 40,3 минуты.

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Йокич попытался забить сверху через Уэстбрука:

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