Йокич досрочно завершил матч плей-офф из-за перебора фолов. Разница в счёте — 41 очко

В данный момент проходит второй матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 126:80 в пользу домашней команды.

За минуту до окончания третьей четверти при счёте 117:76 в пользу «Оклахомы» центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич получил шестое персональное замечание и был вынужден покинуть площадку досрочно при 41-очковой разнице в счёте.

Фото: Кадр из трансляции

До сегодняшнего игрового дня сербский баскетболист в плей-офф набирал в среднем 26,3 очка, 12,9 подбора и 9,6 результативной передачи в течение восьми игр, проводя на площадке 40,3 минуты.

Йокич попытался забить сверху через Уэстбрука: