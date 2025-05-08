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Оклахома-Сити Тандер — Денвер Наггетс, результат матча 8 мая 2025, счет 149:106, 1/4 финала плей-офф НБА 2024-2025

«Оклахома» разгромила «Денвер» с разницей в 43 очка и сравняла счёт в серии плей-офф НБА
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В ночь с 7 на 8 мая мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился второй матч 1/4 финала плей-офф НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 149:106 и сравняли счёт в серии — 1-1 (119:121, 149:106).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
149 : 106
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Уильямс - 17, Холмгрен - 15, Джо - 14, Хартенштайн - 14, Дорт - 12, Уиггинс - 10, Митчелл - 10, Уоллес - 8, Джонс - 4, Уильямс - 4, Уильямс - 3, Карузо - 2, Дженг - 2
Денвер Наггетс: Уэстбрук - 19, Йокич - 17, Маррей - 14, Гордон - 10, Строутер - 9, Уотсон - 9, Портер - 8, Тайсон - 8, Ннаджи - 4, Браун - 3, Пикетт - 3, Джордан - 2, Шарич, Чанчар

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер, набравший 34 очка, а также сделавший четыре подбора и восемь ассистов. У «Денвера» лучшим стал разыгрывающий защитник Расселл Уэстбрук — 19 очков, один подбор и пять результативных передач. Лидер «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич разделил третье место в матче по количеству набранных очков с тяжёлым форвардом «Оклахомы» Джейленом Уильямсом — по 17.

Третья игра серии пройдёт в Денвере (США, штат Колорадо) в ночь с 9 на 10 мая мск.

Плей-офф НБА. Календарь
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