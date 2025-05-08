«Оклахома» разгромила «Денвер» с разницей в 43 очка и сравняла счёт в серии плей-офф НБА

В ночь с 7 на 8 мая мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился второй матч 1/4 финала плей-офф НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 149:106 и сравняли счёт в серии — 1-1 (119:121, 149:106).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер, набравший 34 очка, а также сделавший четыре подбора и восемь ассистов. У «Денвера» лучшим стал разыгрывающий защитник Расселл Уэстбрук — 19 очков, один подбор и пять результативных передач. Лидер «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич разделил третье место в матче по количеству набранных очков с тяжёлым форвардом «Оклахомы» Джейленом Уильямсом — по 17.

Третья игра серии пройдёт в Денвере (США, штат Колорадо) в ночь с 9 на 10 мая мск.