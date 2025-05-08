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Результаты игрового дня НБА 8 мая

Результаты игрового дня НБА 8 мая
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В ночь с 7 на 8 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись два матча серии 1/4 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Все результаты игрового дня НБА 8 мая

«Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» — 90:91 (счёт в серии 0-2);
«Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» — 149:106 (1-1).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
90 : 91
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 20, Уайт - 20, Тейтум - 13, Холидэй - 10, Притчард - 9, Порзингис - 8, Корнет - 6, Хорфорд - 4, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета
Нью-Йорк Никс: Харт - 23, Таунс - 21, Брансон - 17, Бриджес - 14, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Ануноби - 5, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Пэйн, Шамет, Хукпорти
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
149 : 106
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Уильямс - 17, Холмгрен - 15, Джо - 14, Хартенштайн - 14, Дорт - 12, Уиггинс - 10, Митчелл - 10, Уоллес - 8, Джонс - 4, Уильямс - 4, Уильямс - 3, Карузо - 2, Дженг - 2
Денвер Наггетс: Уэстбрук - 19, Йокич - 17, Маррей - 14, Гордон - 10, Строутер - 9, Уотсон - 9, Портер - 8, Тайсон - 8, Ннаджи - 4, Браун - 3, Пикетт - 3, Джордан - 2, Шарич, Чанчар

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 34 очка, а также четыре подбора и восемь ассистов.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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