В ночь с 7 на 8 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись два матча серии 1/4 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Все результаты игрового дня НБА 8 мая

«Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» — 90:91 (счёт в серии 0-2);

«Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» — 149:106 (1-1).

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 34 очка, а также четыре подбора и восемь ассистов.

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