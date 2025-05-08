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Никола Йокич установил личный антирекорд по одному из статистических показателей в НБА

Никола Йокич установил личный антирекорд по одному из статистических показателей в НБА
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Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие во втором матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Оклахома-Сити Тандер», в котором его команда потерпела поражение со счётом 106:149 (1-1).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
149 : 106
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Уильямс - 17, Холмгрен - 15, Джо - 14, Хартенштайн - 14, Дорт - 12, Уиггинс - 10, Митчелл - 10, Уоллес - 8, Джонс - 4, Уильямс - 4, Уильямс - 3, Карузо - 2, Дженг - 2
Денвер Наггетс: Уэстбрук - 19, Йокич - 17, Маррей - 14, Гордон - 10, Строутер - 9, Уотсон - 9, Портер - 8, Тайсон - 8, Ннаджи - 4, Браун - 3, Пикетт - 3, Джордан - 2, Шарич, Чанчар

Йокич провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 17 очков (6 из 16 с игры, где 2 из 4 — трёхочковые; 3 из 5 — со штрафных), сделав восемь подборов и шесть результативных передач. Примечательно, что сербский баскетболист продемонстрировал худший карьерный результат по показателю «плюс-минус» — «-36».

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Йокич попытался забить сверху через Уэстбрука:

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