Никола Йокич установил личный антирекорд по одному из статистических показателей в НБА

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие во втором матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Оклахома-Сити Тандер», в котором его команда потерпела поражение со счётом 106:149 (1-1).

Йокич провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 17 очков (6 из 16 с игры, где 2 из 4 — трёхочковые; 3 из 5 — со штрафных), сделав восемь подборов и шесть результативных передач. Примечательно, что сербский баскетболист продемонстрировал худший карьерный результат по показателю «плюс-минус» — «-36».

Йокич попытался забить сверху через Уэстбрука: