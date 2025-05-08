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Лука Дончич пришёл на финал второго дивизиона Адриатической лиги

Лука Дончич пришёл на финал второго дивизиона Адриатической лиги
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26-летний словенский звёздный защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, представляющий клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», 7 мая посетил финал второй Адриатической лиги, известной как АВА.

Фото: NLB ABA League 2

Вторая встреча финала АВА Лиги 2 проходила в столице Словении Любляне, в котором встретились местный клуб Kosarkarsko Drustvo Ilirija и клуб из Сараева «Босна». Победу в матче одержали боснийцы со счётом 77:68, сравняв счёт в серии — 1-1. Третья и решающая игра состоится 14 мая в Сараеве.

Фото: NLB ABA League 2

Фото: NLB ABA League 2

Дончич 2 февраля 2025 года был обменян из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс». Заняв третье место в регулярном чемпионате, «озёрники» вылетели из первого раунда плей-офф после поражения от «Миннесоты Тимбервулвз» со счётом 1-4.

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