Впервые в истории плей-офф НБА за три дня команды трижды отыграли значительное отставание

В первых матчах второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 коллективы установили историческое достижение, впервые в североамериканской лиге трижды за три дня отыграв отставание по ходу матча в 20 очков.

Сначала в первом матче серии с «Бостон Селтикс» баскетболисты «Нью-Йорк Никс» смогли отыграться и перевести игру в овертайм, где одержали итоговую победу со счётом 108:105 и повели 1-0.

Затем «Индиана Пэйсерс» уже во второй игре серии вернулась после 20-очкового отставания с победным броском Тайриза Халибёртона на последних секундах и вышла вперёд — 2-0. В ночь на 8 мая «Никс» вновь отыгрались при большом отставании и выиграли второй матч подряд у «Селтикс».