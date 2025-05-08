Расписание матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги 8 мая

В четверг, 8 мая, в плей-офф Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день, в котором будет проведён очередной полуфинальный матч. В рамках этого дня запланирована всего одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание полуфинальных матчей плей-офф Единой лиги 8 мая (время — московское):

17:00. ЦСКА — УНИКС.

В первом матче армейцы победили со счётом 67:56 и повели в серии — 1-0.

Напомним, серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Также за право выйти в финал турнира борются московский ЦСКА и УНИКС из Казани. Первый матч в их серии состоялся вчера в Москве и завершился победой красно-синих со счётом 67:56.