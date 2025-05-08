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ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Расписание 1/2 финала плей-офф Единой лиги 8 мая

Расписание матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги 8 мая
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В четверг, 8 мая, в плей-офф Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день, в котором будет проведён очередной полуфинальный матч. В рамках этого дня запланирована всего одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание полуфинальных матчей плей-офф Единой лиги 8 мая (время — московское):

17:00. ЦСКА — УНИКС.

В первом матче армейцы победили со счётом 67:56 и повели в серии — 1-0.

Напомним, серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Также за право выйти в финал турнира борются московский ЦСКА и УНИКС из Казани. Первый матч в их серии состоялся вчера в Москве и завершился победой красно-синих со счётом 67:56.

Единая лига. Плей-офф. Календарь
Единая лига. Плей-офф. Турнирная таблица
Следить за матчем:
ЦСКА и УНИКС — в полуфинале Единой лиги. Казань, пора удивлять! LIVE
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ЦСКА и УНИКС — в полуфинале Единой лиги. Казань, пора удивлять! LIVE
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Новости. Баскетбол
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