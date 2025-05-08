Карри покинул паркет в слезах после полученной травмы в матче с «Миннесотой» — инсайдер

37-летний американский звёздный игрок, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри, представляющий клуб «Голден Стэйт Уорриорз», покидал паркет стадиона «Таргет-центр» после полученной травмы в слезах, сообщил инсайдер The Athletic Маркус Томпсон.

«Слёзы катились по лицу Стефена, когда он обнимал Стива [Керра] при уходе с площадки», — приводит слова Томпсона аккаунт Courtside Buzz в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Уорриорз» проводили первый матч второго раунда плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» (99:88) и в начале второй четверти лидер калифорнийцев Карри схватился за ногу, потребовав замену. Позже у четырёхкратного чемпиона диагностировали повреждение подколенного сухожилия.

Инсайдер Шэмс Чарания заявил, что Карри точно пропустит второй матч серии, а в организации готовятся к тому, что разыгрывающий не выйдет на паркет ещё дольше.