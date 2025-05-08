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17:00 Мск
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Карри покинул паркет в слезах после полученной травмы в матче с «Миннесотой» — инсайдер

Карри покинул паркет в слезах после полученной травмы в матче с «Миннесотой» — инсайдер
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37-летний американский звёздный игрок, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри, представляющий клуб «Голден Стэйт Уорриорз», покидал паркет стадиона «Таргет-центр» после полученной травмы в слезах, сообщил инсайдер The Athletic Маркус Томпсон.

«Слёзы катились по лицу Стефена, когда он обнимал Стива [Керра] при уходе с площадки», — приводит слова Томпсона аккаунт Courtside Buzz в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Уорриорз» проводили первый матч второго раунда плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» (99:88) и в начале второй четверти лидер калифорнийцев Карри схватился за ногу, потребовав замену. Позже у четырёхкратного чемпиона диагностировали повреждение подколенного сухожилия.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
88 : 99
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 10, Макдэниелс - 6, Рид - 6, Гобер - 6, Дивинченцо - 4, Эдвардс - 1, Шеннон, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Конли, Кларк, Миллер, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Грин - 16, Карри - 13, Куминга - 7, Батлер - 6, Пэйтон II - 5, Спенсер - 4, Подзиемски - 3, Луни - 2, Хилд - 2, Муди, Ки, Сантос, Пост, Нокс, Джексон-Дэвис

Инсайдер Шэмс Чарания заявил, что Карри точно пропустит второй матч серии, а в организации готовятся к тому, что разыгрывающий не выйдет на паркет ещё дольше.

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