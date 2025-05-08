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Журналист из США: Егор Дёмин способен войти в число величайших баскетболистов России

Журналист из США: Егор Дёмин способен войти в число величайших баскетболистов России
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Североамериканский журналист и обозреватель университета Бригама Янга (BYU) в NCAA Джаром Джордан высказался по поводу будущего российского баскетболиста Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В июне этого года Егор Дёмин попытается стать вторым россиянином, выбранным на драфте НБА в лотерейной части (в 2005 году под 12-м номером был выбран Ярослав Королёв). Всего в первом раунде драфта были выбраны шесть российских баскетболистов, однако только двое из них сыграли в лиге более 200 матчей — это Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов.

Потенциал и перспективы Дёмина позволяют надеяться, что он способен войти в число величайших игроков своей страны в сильнейшей баскетбольной лиге мира. С нетерпением жду, каким будет его путь!» — написал Джордан на своей странице в социальной сети.

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