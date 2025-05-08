Видео: болельщики «Нью-Йорка» не покидают арену «Бостона» после неожиданной победы

Фанаты клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» после победы во втором матче второго раунда плей-офф с «Бостон Селтикс» (91:90) длительное время не покидали стадион «Ти Ди Гарден».

Поклонники команды из Нью-Йорка скандировали кричалки про победу в четырёх матчах, пока одна из сотрудниц арены призывала стюардов прийти и помочь вывести фанатов со стадиона.

Баскетболисты «Никс» смогли отыграться с 20-очкового отставания и вырвать победу во втором матче подряд, увеличив счёт в серии до двух побед.

Ранее стало известно, что в трёх играх за три дня коллективы североамериканской лиги установили рекорд после того, как смогли вернуться по ходу встречи с 20-очкового разрыва.