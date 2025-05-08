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Видео: болельщики «Нью-Йорка» не покидают арену «Бостона» после неожиданной победы

Видео: болельщики «Нью-Йорка» не покидают арену «Бостона» после неожиданной победы
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Фанаты клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» после победы во втором матче второго раунда плей-офф с «Бостон Селтикс» (91:90) длительное время не покидали стадион «Ти Ди Гарден».

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
90 : 91
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 20, Уайт - 20, Тейтум - 13, Холидэй - 10, Притчард - 9, Порзингис - 8, Корнет - 6, Хорфорд - 4, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета
Нью-Йорк Никс: Харт - 23, Таунс - 21, Брансон - 17, Бриджес - 14, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Ануноби - 5, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Пэйн, Шамет, Хукпорти

Поклонники команды из Нью-Йорка скандировали кричалки про победу в четырёх матчах, пока одна из сотрудниц арены призывала стюардов прийти и помочь вывести фанатов со стадиона.

Баскетболисты «Никс» смогли отыграться с 20-очкового отставания и вырвать победу во втором матче подряд, увеличив счёт в серии до двух побед.

Ранее стало известно, что в трёх играх за три дня коллективы североамериканской лиги установили рекорд после того, как смогли вернуться по ходу встречи с 20-очкового разрыва.

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