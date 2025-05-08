Елевич назвал игрока «Зенита», который удивляет его больше всех

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич заявил, что защитник Георгий Жбанов, представляющий «Зенит» в Единой лиге ВТБ, удивляет его.

«Что касается «Зенита», то в последнее время меня очень приятно удивляет Жбанов. Он стал лидером концовок. Молодец, всегда активен и берёт на себя инициативу. И самое важное что? На нём акцентируют внимание как на защитнике, а он превратился в баскетболиста, который играет ключевую роль в решающих бросках. Он уже немало игр сделал. Жбанов становится настоящим лидером команды. И большой молодец Паскуаль, что доверяет этому игроку и нашёл подход к нему», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

В полуфинале Единой лиги — 2025 «Зенит» ведёт в серии с «Локомотивом-Кубань» со счётом 2-0.