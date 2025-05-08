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ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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ЦСКА — УНИКС: текстовая трансляция матча Единой лиги начнётся в 17:00 мск

ЦСКА — УНИКС: текстовая трансляция матча Единой лиги начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 8 мая, в Единой лиге ВТБ московский ЦСКА примет казанский УНИКС в рамках полуфинальной серии плей-офф. Прямая текстовая трансляция матча стартует одновременно с его началом, в 17:00 мск.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
08 мая 2025, четверг. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче серии ЦСКА обыграл УНИКС с результатом 67:56. В финал выйдет та команда, которая одержит четыре победы в полуфинале. В другой серии плей-офф «Зенит» вчера оказался сильнее «Локомотива-Кубань» со счётом 85:80.

Для сине-бело-голубых это вторая победа кряду — они ведут с результатом 2-0. Также клуб из Санкт-Петербурга установил новый рекорд по победам в отдельно взятом сезоне — «Зенит» не проигрывает на протяжении 25 матчей кряду.

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