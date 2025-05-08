ЦСКА — УНИКС: текстовая трансляция матча Единой лиги начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 8 мая, в Единой лиге ВТБ московский ЦСКА примет казанский УНИКС в рамках полуфинальной серии плей-офф. Прямая текстовая трансляция матча стартует одновременно с его началом, в 17:00 мск.

В первом матче серии ЦСКА обыграл УНИКС с результатом 67:56. В финал выйдет та команда, которая одержит четыре победы в полуфинале. В другой серии плей-офф «Зенит» вчера оказался сильнее «Локомотива-Кубань» со счётом 85:80.

Для сине-бело-голубых это вторая победа кряду — они ведут с результатом 2-0. Также клуб из Санкт-Петербурга установил новый рекорд по победам в отдельно взятом сезоне — «Зенит» не проигрывает на протяжении 25 матчей кряду.