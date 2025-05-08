«Только не это, пожалуйста». Эксперт указал, в каком клубе НБА не хочет видеть Дёмина

Спортивный комментатор университета Бригама Янга (BYU) Спенсер Линтон и его соведущий, эксперт Джером Джордан, обсудили, в каком клубе НБА они не хотят видеть российского баскетболиста Егора Дёмина.

Линтон. «Миннесота Тимбервулвз» — команда плей-офф, за ней интересно наблюдать, так что этот вариант мне нравится. Жаль, что они вчера не выиграли. А вот если Егор окажется в «Вашингтоне», мне это не по душе. Хотя по большинству прогнозов именно там его и видят.

Джордан. Фу, ужас. 18-й номер, и это «Уизардс».

Линтон. Да, мне это тоже не нравится. Не хотел бы такого для Егора.

Джордан. Ты меня перед «Уизардс» позоришь.

Линтон. Может ли он их усилить? Конечно. Но мне бы хотелось, чтобы Егор попал в сильную команду, которая уже борется за плей-офф.

Джордан. Да, пусть даже будет запасным, но в хорошем клубе.

Линтон. Если выбирать между клубом, который только строится, или командой, находящейся в процессе перестройки, то я бы, честно говоря, выбрал «Юту Джаз», чтобы можно было просто сесть в машину и поехать посмотреть, как Егор играет за «Джаз». Или даже встретиться, пообщаться, вместе потренироваться. «Тимбервулвз» — отличный вариант, можно написать нашему другу Райану, потренироваться вместе. Но перспектива уехать на другой конец страны в слабую команду, которая даже не перестраивается, — это совсем не то, чего хотелось бы. Хотя, судя по прогнозам, именно этот вариант встречается чаще всего: 18-й пик — и в «Уизардс».

Джордан. Только не это, пожалуйста.