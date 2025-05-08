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Звезда «Панатинаикоса» Слукас повторил достижение легендарного Виктора Хряпы в Евролиге

Звезда «Панатинаикоса» Слукас повторил достижение легендарного Виктора Хряпы в Евролиге
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35-летний греческий баскетболист Костас Слукас, представляющий клуб «Панатинаикос», повторил достижение легендарного тяжёлого форварда Виктора Хряпы по количеству выходов в «Финал четырёх» Евролиги. Афинский «Панатинаикос» в пятом матче четвертьфинальной серии обыграл турецкий «Анадолу Эфес» (75:67, 3-2) и обеспечил себе участие в «Финале четырёх».

Евролига . 1/4 финала. 5-й матч
06 мая 2025, вторник. 21:45 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
75 : 67
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Панатинаикос: Браун, Слукас, Калаицакис, Осман, Папапетру, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Анадолу Эфес: Ларкин, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис

Для греческой звезды Слукаса этот выход в заключительную стадию сезона стал 12-м, как и у Виктора Хряпы. Примечательно, что оба игрока сделали это в возрасте 35 лет.

Хряпа 12 раз выходил в «Финал четырёх» в составе ЦСКА, дважды став чемпионом Евролиги. Костас же принимал участие в заключительной стадии сезона в составе «Фенербахче», «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса». Грек четырежды становился чемпионом Евролиги.

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