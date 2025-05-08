Звезда «Панатинаикоса» Слукас повторил достижение легендарного Виктора Хряпы в Евролиге

35-летний греческий баскетболист Костас Слукас, представляющий клуб «Панатинаикос», повторил достижение легендарного тяжёлого форварда Виктора Хряпы по количеству выходов в «Финал четырёх» Евролиги. Афинский «Панатинаикос» в пятом матче четвертьфинальной серии обыграл турецкий «Анадолу Эфес» (75:67, 3-2) и обеспечил себе участие в «Финале четырёх».

Для греческой звезды Слукаса этот выход в заключительную стадию сезона стал 12-м, как и у Виктора Хряпы. Примечательно, что оба игрока сделали это в возрасте 35 лет.

Хряпа 12 раз выходил в «Финал четырёх» в составе ЦСКА, дважды став чемпионом Евролиги. Костас же принимал участие в заключительной стадии сезона в составе «Фенербахче», «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса». Грек четырежды становился чемпионом Евролиги.