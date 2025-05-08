Звезда «Нью-Йорка» Таунс ответил, как в клубе относятся к двум победам подряд с «Бостоном»

29-летний звёздный американский и доминиканский баскетболист Карл-Энтони Таунс, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» на позициях тяжёлого форварда и центрового, ответил, как в клубе относятся к двум подряд гостевым победам над «Бостон Селтикс» во втором раунде плей-офф.

«Это означает, что мы выиграли два матча и ведём 2-0. И на самом деле это вообще ничего не значит… В прошлом году мы (в прошлом сезоне Таунс играл за «Миннесоту Тимбервулвз». — Прим. «Чемпионата») вели у «Денвера» со счётом 2-0, а затем приехали домой и счёт стал 2-2. Так что на этой стадии ничего нельзя просто воспринимать на веру.

«Бостон» играет на высочайшем уровне. Они вели у нас в 20 очков, так что нам в любом случае необходимо играть лучше, потому что в следующий раз мы можем и не отыграть такой разрыв», — приводит слова Таунса издание Clutch Points.