Сотрудники и посетители стадиона «Бостона» были эвакуированы после второго матча с «Никс»

Посетители и работники стадиона «Ти-Ди Гарден», на котором проводит свои матчи клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс», были эвакуированы после второй игры «Селтикс» во втором раунде плей-офф сезона-2024/2025 c «Нью-Йорк Никс» (90:91).

«Пожарная сигнализация сработала в «Ти-Ди Гарден» вскоре после того, как Джейлен Браун выступил на пресс-конференции. Нам сказали эвакуироваться из здания», — написал журналист Кхари Томпсон в социальной сети Х (ранее Twitter).

Коллектив из «Нью-Йорка» ведёт в серии со счётом 2-0 и в обеих гостевых играх смог отыграться с разницы в 20 очков.