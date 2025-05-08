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Джейлен Браун обратился к игрокам «Бостона» после двух домашних поражений от «Нью-Йорка»

Джейлен Браун обратился к игрокам «Бостона» после двух домашних поражений от «Нью-Йорка»
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28-летний американский профессиональный баскетболист Джейлен Браун, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» на позиции защитника, обратился с посланием к своему коллективу после двух подряд домашних поражений в серии второго раунда плей-офф с «Нью-Йорк Никс».

«Изменить свой менталитет. Переключить своё внимание. С прошлым покончено, мы знаем, что сделали, и это теперь довольно больное место для нас, но теперь мы должны сделать всё возможное в третьей игре», — сказал Браун на пресс-конференции после игры.

После этой пресс-конференции Брауна сотрудники и посетители стадиона «Ти-Ди Гарден» были эвакуированы.

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