Джейлен Браун обратился к игрокам «Бостона» после двух домашних поражений от «Нью-Йорка»

28-летний американский профессиональный баскетболист Джейлен Браун, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» на позиции защитника, обратился с посланием к своему коллективу после двух подряд домашних поражений в серии второго раунда плей-офф с «Нью-Йорк Никс».

«Изменить свой менталитет. Переключить своё внимание. С прошлым покончено, мы знаем, что сделали, и это теперь довольно больное место для нас, но теперь мы должны сделать всё возможное в третьей игре», — сказал Браун на пресс-конференции после игры.

После этой пресс-конференции Брауна сотрудники и посетители стадиона «Ти-Ди Гарден» были эвакуированы.