Звезда «Бостона» Порзингис — о 0-2 с «Нью-Йорком»: никто не жалеет нас
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29-летний латвийский баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кристапс Порзингис, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за команду «Бостон Селтикс», высказался о втором поражении своего клуба во втором раунде плей-офф с «Нью-Йорк Никс» (90:91).
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
90 : 91
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 20, Уайт - 20, Тейтум - 13, Холидэй - 10, Притчард - 9, Порзингис - 8, Корнет - 6, Хорфорд - 4, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета
Нью-Йорк Никс: Харт - 23, Таунс - 21, Брансон - 17, Бриджес - 14, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Ануноби - 5, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Пэйн, Шамет, Хукпорти
«Никто не жалеет нас, не жалеет меня, поэтому мы должны продолжать идти вперёд», — приводит слова Порзингиса издание Clutch Points.
Для Порзингиса эта встреча стала первой во втором раунде. Первый матч он пропустил из-за болезни.
Ранее защитник «Селтикс» Джейлен Браун на пресс-конференции обратился к команде и сказал, что необходимо сделать для победы в серии.
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