Звезда «Бостона» Порзингис — о 0-2 с «Нью-Йорком»: никто не жалеет нас

29-летний латвийский баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кристапс Порзингис, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за команду «Бостон Селтикс», высказался о втором поражении своего клуба во втором раунде плей-офф с «Нью-Йорк Никс» (90:91).

«Никто не жалеет нас, не жалеет меня, поэтому мы должны продолжать идти вперёд», — приводит слова Порзингиса издание Clutch Points.

Для Порзингиса эта встреча стала первой во втором раунде. Первый матч он пропустил из-за болезни.

Ранее защитник «Селтикс» Джейлен Браун на пресс-конференции обратился к команде и сказал, что необходимо сделать для победы в серии.