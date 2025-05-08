Четырёхкратный чемпион НБА Паркер посетил матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»

42-летний бывший баскетболист, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), президент французской команды Евролиги АСВЕЛ Тони Паркер посетил ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и лондонским «Арсеналом», который завершился победой французской команды со счётом 2:1 и обеспечил парижанам участие в финале Лиги чемпионов.

Тони Паркер и Пьер Гасли Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Легендарный игрок североамериканской лиги находился на трибунах вместе с французским гонщиком Формулы-1 Пьером Гасли, выступающим за коллектив «Альпин».

Паркер выступал в НБА с 2000 по 2018 год за «Сан-Антонио Спёрс», а в сезоне-2017/2018 сыграл за «Шарлотт Хорнетс» и завершил карьеру.