Тренер «Бостона» высказался о втором поражении подряд от «Нью-Йорка» в плей-офф

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джо Маззулла высказался о втором поражении подряд во втором раунде плей-офф сезона-2024/2025 в матче с «Нью-Йорк Никс» (90:91, 0-2 в серии).

«Мы настроились на победу, но у нас просто не получилось показать свою игру. В концовке у нас был один тайм-аут для решающего владения и мы хотели реализовать тот же план, что и «Нью-Йорк» [за 12,7 секунды до конца], но они сработали лучше в защите у кольца», — сказал Маззулла на пресс-конференции после матча.

Ранее звёздный форвард «Бостона» Кристапс Порзингис поделился своим отношением к двум поражениям.