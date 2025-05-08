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Тренер «Бостона» высказался о втором поражении подряд от «Нью-Йорка» в плей-офф

Тренер «Бостона» высказался о втором поражении подряд от «Нью-Йорка» в плей-офф
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джо Маззулла высказался о втором поражении подряд во втором раунде плей-офф сезона-2024/2025 в матче с «Нью-Йорк Никс» (90:91, 0-2 в серии).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
90 : 91
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 20, Уайт - 20, Тейтум - 13, Холидэй - 10, Притчард - 9, Порзингис - 8, Корнет - 6, Хорфорд - 4, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета
Нью-Йорк Никс: Харт - 23, Таунс - 21, Брансон - 17, Бриджес - 14, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Ануноби - 5, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Пэйн, Шамет, Хукпорти

«Мы настроились на победу, но у нас просто не получилось показать свою игру. В концовке у нас был один тайм-аут для решающего владения и мы хотели реализовать тот же план, что и «Нью-Йорк» [за 12,7 секунды до конца], но они сработали лучше в защите у кольца», — сказал Маззулла на пресс-конференции после матча.

Ранее звёздный форвард «Бостона» Кристапс Порзингис поделился своим отношением к двум поражениям.

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