Главный тренер УНИКСа рассказал, как казанцы смогут сравнять счёт в серии плей-офф с ЦСКА

Главный тренер команды УНИКС Велимир Перасович рассказал, что необходимо сделать казанцам для того, чтобы сравнять счёт в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с действующим чемпионом ЦСКА.

«Вторая игра всегда отличается от первой. У нас есть возможность реабилитироваться и сравнять счёт. Для этого в первую очередь нужно прибавить в нападении, забивать открытые броски и штрафные.

Рассчитываю, что в следующем матче мы сыграем лучше. Нам необходимо сохранять концентрацию в защите, а также действовать жёстко и агрессивно на обеих сторонах площадки. Тогда у нас будет шанс», — приводит слова Перасовича пресс-служба казанской команды.

Второй матч 1/2 финала состоится 8 мая в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.