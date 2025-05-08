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ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Новичок УНИКСа — о втором матче 1/2 финала Единой лиги с ЦСКА: впереди длинная серия

Новичок УНИКСа — о втором матче 1/2 финала Единой лиги с ЦСКА: впереди длинная серия
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32-летний американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда за казанский УНИКС, Дэрран Хиллиард высказался о втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Счёт в серии 1-0 в пользу армейцев. Второй матч 1/2 финала состоится 8 мая в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
08 мая 2025, четверг. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
2-я четверть
35 : 33
УНИКС
Казань
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Аврамович, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Хиллиард, Торопов, Илюк, Бако, Лопатин, Кин

«В первой игре УНИКС отлично защищался, был силён и держался рядом с ЦСКА бóльшую часть игры. Однако у нас возникли проблемы в атаке. Из-за волнения и нервозности плохо реализовывали броски с дальней дистанции и с линии штрафных. Уверен, что как только исправим эти моменты, игра будет другой.

В целом предстоит длинная серия, поэтому никогда не знаешь, что может произойти дальше. Мы просто должны проходить игру за игрой», — приводит слова Хиллиарда пресс-служба казанцев.

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Новости. Баскетбол
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