Новичок УНИКСа — о втором матче 1/2 финала Единой лиги с ЦСКА: впереди длинная серия

32-летний американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда за казанский УНИКС, Дэрран Хиллиард высказался о втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Счёт в серии 1-0 в пользу армейцев. Второй матч 1/2 финала состоится 8 мая в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

«В первой игре УНИКС отлично защищался, был силён и держался рядом с ЦСКА бóльшую часть игры. Однако у нас возникли проблемы в атаке. Из-за волнения и нервозности плохо реализовывали броски с дальней дистанции и с линии штрафных. Уверен, что как только исправим эти моменты, игра будет другой.

В целом предстоит длинная серия, поэтому никогда не знаешь, что может произойти дальше. Мы просто должны проходить игру за игрой», — приводит слова Хиллиарда пресс-служба казанцев.