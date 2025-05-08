Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легендарный Баркли ответил, кто станет чемпионом НБА и будет признан MVP регулярки

Легендарный Баркли ответил, кто станет чемпионом НБА и будет признан MVP регулярки
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд, а ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли ответил, какая команда в этом году станет чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и кто будет признан Самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона.

«Оклахома» — это лучшая оборонительная команда в НБА, а Шей Гилджес-Александер — MVP. Мы будем наблюдать за ним в финале Запада, когда будет признан MVP. Я считаю, что эта команда выиграет чемпионат», — приводит слова Баркли портал Basket News.

Напомним, в 1/4 плей-офф североамериканской организации клуб из Оклахомы встретился с «Денвер Наггетс». Команды провели две игры и к настоящему моменту счёт в серии составляет 2-0 в пользу «Оклахомы-Сити Тандер».

Материалы по теме
«Оклахома» не пощадила «Денвер». Никола Йокич сыграл так, что страшно вспоминать
«Оклахома» не пощадила «Денвер». Никола Йокич сыграл так, что страшно вспоминать
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android