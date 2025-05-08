Легендарный Баркли ответил, кто станет чемпионом НБА и будет признан MVP регулярки

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд, а ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли ответил, какая команда в этом году станет чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и кто будет признан Самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона.

«Оклахома» — это лучшая оборонительная команда в НБА, а Шей Гилджес-Александер — MVP. Мы будем наблюдать за ним в финале Запада, когда будет признан MVP. Я считаю, что эта команда выиграет чемпионат», — приводит слова Баркли портал Basket News.

Напомним, в 1/4 плей-офф североамериканской организации клуб из Оклахомы встретился с «Денвер Наггетс». Команды провели две игры и к настоящему моменту счёт в серии составляет 2-0 в пользу «Оклахомы-Сити Тандер».