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О'Нил дал совет «Нью-Йорку» перед третьей игрой с «Бостоном»

О'Нил дал совет «Нью-Йорку» перед третьей игрой с «Бостоном»
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Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил дал совет команде «Нью-Йорк Никс» перед третьей игрой в рамках 1/4 плей-офф НБА с «Бостон Селтикс», которая состоится 10 мая.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 22:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда вы проигрываете и не являетесь фаворитами в серии, то на вас действительно нет давления. «Нью-Йорк» просто продолжал играть, а идиоты из «Бостона» продолжали бросать трёхочковые. Брансон выступил отлично, Бриджес выступил отлично, Таунс выступил отлично. Эти парни сделали неожиданное, одержав две победы подряд в серии с «Бостоном».

Теперь хочу кое-что сказать «Никс» — не расслабляйтесь. В третьей игре «Бостон» обязательно должен побеждать. Но это важная победа и для вас. Если хотите оказать серьёзное давление на чемпионов, то вам надо забирать третью игру», — приводит слова О'Нила портал Basket News.

К настоящему моменту команды провели две встречи, каждая из которых завершилась в пользу клуба из Нью-Йорка.

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