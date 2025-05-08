ЦСКА с отрывом в восемь очков победил УНИКС во втором матче 1/2 плей-офф ЕЛ

Сегодня, 8 мая, на стадионе «Мегаспорт» в Москве состоялся матч 1/2 плей-офф Единой лиги между ЦСКА И УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 95:87 (20:28, 21:17, 28:22, 26:20) в пользу армейцев.

Для московского клуба эта победа стала второй в серии с УНИКСом.

Наиболее результативным игроком в составе ЦСКА стал американский разыгрывающий защитник Каспер Уэйр. Ему удалось набрать 26 очков, сделать два подбора, отдать три передачи и совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе казанского клуба стал американский разыгрывающий защитник Маркус Кин. Представитель США набрал 23 очка, сделал два подбора, а также отдал три передачи.