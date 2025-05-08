Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА с отрывом в восемь очков победил УНИКС во втором матче 1/2 плей-офф ЕЛ

ЦСКА с отрывом в восемь очков победил УНИКС во втором матче 1/2 плей-офф ЕЛ
Комментарии

Сегодня, 8 мая, на стадионе «Мегаспорт» в Москве состоялся матч 1/2 плей-офф Единой лиги между ЦСКА И УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 95:87 (20:28, 21:17, 28:22, 26:20) в пользу армейцев.

Для московского клуба эта победа стала второй в серии с УНИКСом.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
08 мая 2025, четверг. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
95 : 87
УНИКС
Казань
ЦСКА: Аврамович - 32, Уэйр - 26, Жан-Шарль - 11, Тримбл - 10, М'Бай - 7, Джекири - 6, Ухов - 2, Михайловский - 1, Астапкович, Карпенко, Антонов, Курбанов
УНИКС: Кин - 23, Рейнольдс - 20, Найт - 13, Акун-Пёрселл - 12, Хиллиард - 9, Бако - 4, Беленицкий - 2, Д. Кулагин - 2, Лопатин - 2, Комолов, Торопов, Илюк

Наиболее результативным игроком в составе ЦСКА стал американский разыгрывающий защитник Каспер Уэйр. Ему удалось набрать 26 очков, сделать два подбора, отдать три передачи и совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе казанского клуба стал американский разыгрывающий защитник Маркус Кин. Представитель США набрал 23 очка, сделал два подбора, а также отдал три передачи.

Плей-офф Единой лиги. Календарь
Плей-офф Единой лиги. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android