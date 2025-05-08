ЦСКА с отрывом в восемь очков победил УНИКС во втором матче 1/2 плей-офф ЕЛ
Поделиться
Сегодня, 8 мая, на стадионе «Мегаспорт» в Москве состоялся матч 1/2 плей-офф Единой лиги между ЦСКА И УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 95:87 (20:28, 21:17, 28:22, 26:20) в пользу армейцев.
Для московского клуба эта победа стала второй в серии с УНИКСом.
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
08 мая 2025, четверг. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
95 : 87
УНИКС
Казань
ЦСКА: Аврамович - 32, Уэйр - 26, Жан-Шарль - 11, Тримбл - 10, М'Бай - 7, Джекири - 6, Ухов - 2, Михайловский - 1, Астапкович, Карпенко, Антонов, Курбанов
УНИКС: Кин - 23, Рейнольдс - 20, Найт - 13, Акун-Пёрселл - 12, Хиллиард - 9, Бако - 4, Беленицкий - 2, Д. Кулагин - 2, Лопатин - 2, Комолов, Торопов, Илюк
Наиболее результативным игроком в составе ЦСКА стал американский разыгрывающий защитник Каспер Уэйр. Ему удалось набрать 26 очков, сделать два подбора, отдать три передачи и совершить один перехват.
Самым результативным игроком в составе казанского клуба стал американский разыгрывающий защитник Маркус Кин. Представитель США набрал 23 очка, сделал два подбора, а также отдал три передачи.
Комментарии
- 8 мая 2025
-
18:59
-
18:22
-
17:34
-
17:24
-
16:48
-
16:03
-
15:48
-
15:34
-
14:57
-
13:59
-
13:38
-
13:00
-
12:59
-
12:35
-
12:15
-
11:38
-
11:28
-
10:56
-
10:53
-
10:11
-
09:35
-
09:30
-
09:27
-
07:43
-
07:35
-
07:15
-
06:47
-
06:38
-
05:28
-
05:19
-
04:57
-
04:50
-
04:30
-
00:38
-
00:30