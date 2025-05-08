Стив Керр: Дрэймонд Грин — лучший защитник в НБА, которого я когда-либо видел

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр считает, что его подопечный и четырёхкратный чемпион Национальный баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин является лучшим защитником в истории НБА.

«Дрэймонд в первой игре с «Миннесотой» делал то, что делал на протяжении последних 13 лет. Грин — лучший защитник, которого я когда-либо видел в своей жизни. Дрэймонд работал на всей площадке, защищал каждого. У него просто есть способ помочь всем товарищам по команде, находясь в нужном месте и пресекая преимущества противника. Дрэймонд заставляет нашу оборону работать, он делает игру намного проще для всех остальных парней», — приводит слова Керра портал Fadeaway World.