«Теперь это их шоу». Уэйд считает, что новое поколение игроков стало доминировать в НБА

Член Зала славы баскетбола, а также трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуэйн Уэйд считает, что новое поколение игроков НБА стало доминировать в лиге.

«Молодые парни наконец-то дошли до того момента, когда говорят: «Спасибо вам всем за то, что вы дали нам эти контракты на четыре года за $ 200 млн. Но вам всем пора уходить. Теперь это наше шоу», — приводит слова Уэйда портал The Sports Rush.

Напомним, Уэйд выступал в североамериканской организации с 2003 по 2019 год. Он является чемпионом Олимпийских игр (2008), а также был признан Самым ценным игроком (MVP) финала НБА (2006).